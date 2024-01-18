ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Картун: Курицы белорусы могут купить на среднюю зарплату почти на 40 кг больше по сравнению с предыдущим годом

Картун: Курицы белорусы могут купить на среднюю зарплату почти на 40 кг больше по сравнению с предыдущим годом

Доходы белорусов в реальном выражении выросли больше чем на 106 %, а по инфляции целевой ориентир выполнен с запасом. Об этом в программе "Панорама" рассказал заместитель министра экономики Беларуси Андрей Картун.

Инфляция в Беларуси составила 5,8 %, а ожидали 7-8 %, отметил он. "Во многом здесь повлияла действующая система ценового регулирования. У нас не просто обеспечено наличие какого-то минимального количества товаров, а у нас сейчас выбор еще больше стал, чем, например, до санкционной тематики. Пришли уже новые бренды, конкуренция возросла, - пояснил замминистра. - Это, конечно, положительно влияет на потребителей. Растет покупательская способность из-за двух факторов: рост реальных доходов, сопровождаемый низкой инфляцией".

Все интервью смотрите ЗДЕСЬ

Причем покупательскую способность, по словам Картуна, можно измерить. "Например, курицы на среднюю зарплату мы можем купить почти на 40 кг больше по сравнению с предыдущим годом, свинины- более чем на 20 кг. Поэтому в целом это такой основной драйвер товарооборота в стране и, соответственно, это влияет на ВВП в целом", - подчеркнул замминистра экономики.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все