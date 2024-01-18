Картун: Курицы белорусы могут купить на среднюю зарплату почти на 40 кг больше по сравнению с предыдущим годом

Доходы белорусов в реальном выражении выросли больше чем на 106 %, а по инфляции целевой ориентир выполнен с запасом. Об этом в программе "Панорама" рассказал заместитель министра экономики Беларуси Андрей Картун.

Инфляция в Беларуси составила 5,8 %, а ожидали 7-8 %, отметил он. "Во многом здесь повлияла действующая система ценового регулирования. У нас не просто обеспечено наличие какого-то минимального количества товаров, а у нас сейчас выбор еще больше стал, чем, например, до санкционной тематики. Пришли уже новые бренды, конкуренция возросла, - пояснил замминистра. - Это, конечно, положительно влияет на потребителей. Растет покупательская способность из-за двух факторов: рост реальных доходов, сопровождаемый низкой инфляцией".

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