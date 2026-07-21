Карусель отставок: зачем Зеленский зачищает "старую гвардию"

Украинская власть вновь оказалась в состоянии масштабной кадровой турбулентности. За сравнительно короткий срок Зеленский инициировал сразу несколько громких перестановок, затронувших практически весь управленческий контур страны. Главу оборонного ведомства он уволил через 6 месяцев после назначения.

Уход Михаила Федорова, который руководил оборонным ведомством, стал наиболее знаковым событием этой волны отставок. Он был последним из так называемого первого призыва.

Михаил Федоров

Познакомился с Зеленским еще летом 2018-го - молодой предприниматель делал сайт для проекта "Зе! Кубики" и придумал логотип "Зе". Возглавив цифровой штаб кампании, Федоров фактически привел Зеленского к власти через экраны смартфонов. После победы он получил карт-бланш: создал приложение "Дія", строил "государство в смартфоне" и договаривался с Маском о поставках терминалов Starlink. Официальный Киев пытается завернуть это увольнение в обертку объективных причин: Федорову вменяют конфликт с главнокомандующим ВСУ Сырским, провал реформы военкоматов и проведение оборонных закупок без согласования с Генштабом. Однако реальные мотивы, как отмечают украинские медиа и аналитики, лежат гораздо глубже официальных формулировок.

Павел Кухаркин, журналист (Россия): "Глобально весь принцип руководства людьми у Зеленского строится на лояльности и отсутствии политических амбиций. Потому что когда появился высокий рейтинг у Залужного, его, мягко сказать, попросили с должности главнокомандующего. Потом, когда обороты начал набирать Буданов, признанный в России экстремистом и террористом, то его быстро взяли под себя для того, чтобы не было признаков самостоятельной игры. То же самое мы сейчас видим у Федорова. И, собственно, протесты, которые сейчас проходят в его поддержку, указывают то, что он имеет не только рейтинг, он имеет определенную поддержку, в первую очередь, среди грантовских организаций - тех, которые засыпали грантами различных маргиналов. И вот здесь возникает такой интересный момент: Зеленский, по сути, не смог добиться лояльности у этих так называемых соросят".

А вот Федоров смог. Внутренняя политическая конкуренция и банальная борьба за финансовые потоки - вот истинные двигатели украинских рокировок. При Федорове вокруг министерского бюджета сформировался устойчивый конгломерат бенефициаров: от так называемых соросят до профессиональных антикоррупционеров и фракции "Голос". А потому западные кураторы Киева восприняли эти новости с явным скептицизмом. Американские и европейские СМИ сейчас наперебой пишут, что Федоров был чуть ли не самым эффективным министром последних лет, уволенным вопреки результатам работы. По сути, эта внезапная адвокатура не что иное, как попытка защитить привычные коррупционные каналы.

В крупнейших городах Украины вспыхнули массовые акции протеста.

Митингующие выражают открытое недовольство действиями Зеленского, требуют возвращения Федорова и немедленной отставки Сырского, которого общественное мнение видит главным виновником неудач на фронте.

Оказавшись под давлением улицы и западных партнеров, Зеленский вынужден лавировать. На фоне непрекращающихся протестов и жесткого клинча в военном руководстве офис президента уже рассматривает возможность смещения Сырского с должности главкома. Источники Bloomberg сообщают, что на этот пост сейчас рассматриваются 11 кандидатов.