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Каржова: Дистанционное обучение на базе общего среднего образования не предусмотрено

Широкий общественный резонанс вызвала новая редакция Кодекса об образовании. Она, в частности, предусматривает обязательное общее среднее образование. Получить его можно не только в школе, но и в ссузах и профтехучреждениях.

Что изменится при зачислении в 10-е классы гимназий? И повлияет ли окончание учебного года 31 августа на продолжительность каникул? Поговорим об изменениях в школьной системе с начальником управления общего среднего образования Ириной Каржовой.

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