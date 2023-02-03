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Каштаны для бизнеса: гастрономические тренды презентуют учащиеся молодечненского колледжа

Инновационные идеи для бизнеса от учащихся молодечненского колледжа. Съедобные каштаны могут стать новым гастрономическим трендом. Авторы проекта областного этапа конкурса "100 идей для Беларуси" предлагают выращивать плоды специальных сортов. Дерево неприхотливое, плюс безглютеновый продукт легко усваивается. Из каштанов юные предприниматели предложат также делать муку и использовать в приготовлении вафель.

Проект "Съедобные каштаны" учеников из Молодечно прошел в финал. Вскоре участники представят свою разработку на уровне республики.

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