Касинский: При формировании Вооруженных Сил Беларусь исходит из принципа разумной достаточности

В Беларуси проходит проверка Вооруженных Сил по плану Министерства обороны и Генерального штаба. Какой ресурс и арсенал задействован для выполнения задач, рассказал помощник министра обороны по идеологической работе в Вооруженных Силах - начальник главного управления идеологической работы Минобороны Беларуси Леонид Касинский.

"На сегодняшний момент те мероприятия проверки, которые проводятся по плану Министерства обороны и Генерального штаба, предусматривают призыв мобилизационного ресурса из запаса, проведение занятий, подготовку и действия командиров по принятию решений, процессы, обеспечивающие защиту от беспилотной авиации, использование средств радиоэлектронной борьбы как для защиты своих подразделений, так и для воздействия на противника. Все те способы ведения боевых действий, которые мы сегодня видим в ходе последних военных конфликтов", - отметил Касинский.

Он напомнил, что Военная доктрина Беларуси носит оборонительный характер, страна никогда никому не угрожала и не угрожает, а Главнокомандующий неоднократно подчеркивал, что нам чужих территорий не надо. "Но есть, как говорит Президент, определенные красные линии, а эти красные линии - это наша государственная граница. Мы должны быть готовы к тому, чтобы в случае, если кто-то захочет с нами разговаривать с позиции силы, то он как минимум получил бы неприемлемый ущерб", - разъяснил военный.

Помощник министра обороны по идеологической работе в ВС обратил внимание на то, что как раз таки западные страны - соседи Беларуси закупают в основном образцы наступательного ударного действия. "Они рассказывают своему народу про то, что якобы угроза с востока. Это все мифы. Они точно так же пытаются втянуть нас в эту гонку вооружений, - считает он. - Естественно, мы не втягиваемся в эту гонку вооружений. При формировании Вооруженных Сил мы исходим из принципа разумной достаточности. У нас должно быть то, чем мы готовы ответить тем, кто придет и попытается нашему народу навязать свой устав".

Леонид Касинский:

"Практика показывает, что можно иметь самое современное вооружение, военную технику и потерпеть поражение в конфликте. И таких примеров предостаточно, вспомнить хотя бы американо-вьетнамский конфликт, когда в разы превосходящая по количеству и качеству американская армия потерпела поражение от патриотов с винтовками, умеющих действовать на своей местности".