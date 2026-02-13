3.72 BYN
Касинский: При формировании Вооруженных Сил Беларусь исходит из принципа разумной достаточности
В Беларуси проходит проверка Вооруженных Сил по плану Министерства обороны и Генерального штаба. Какой ресурс и арсенал задействован для выполнения задач, рассказал помощник министра обороны по идеологической работе в Вооруженных Силах - начальник главного управления идеологической работы Минобороны Беларуси Леонид Касинский.
"На сегодняшний момент те мероприятия проверки, которые проводятся по плану Министерства обороны и Генерального штаба, предусматривают призыв мобилизационного ресурса из запаса, проведение занятий, подготовку и действия командиров по принятию решений, процессы, обеспечивающие защиту от беспилотной авиации, использование средств радиоэлектронной борьбы как для защиты своих подразделений, так и для воздействия на противника. Все те способы ведения боевых действий, которые мы сегодня видим в ходе последних военных конфликтов", - отметил Касинский.
Он напомнил, что Военная доктрина Беларуси носит оборонительный характер, страна никогда никому не угрожала и не угрожает, а Главнокомандующий неоднократно подчеркивал, что нам чужих территорий не надо. "Но есть, как говорит Президент, определенные красные линии, а эти красные линии - это наша государственная граница. Мы должны быть готовы к тому, чтобы в случае, если кто-то захочет с нами разговаривать с позиции силы, то он как минимум получил бы неприемлемый ущерб", - разъяснил военный.
Помощник министра обороны по идеологической работе в ВС обратил внимание на то, что как раз таки западные страны - соседи Беларуси закупают в основном образцы наступательного ударного действия. "Они рассказывают своему народу про то, что якобы угроза с востока. Это все мифы. Они точно так же пытаются втянуть нас в эту гонку вооружений, - считает он. - Естественно, мы не втягиваемся в эту гонку вооружений. При формировании Вооруженных Сил мы исходим из принципа разумной достаточности. У нас должно быть то, чем мы готовы ответить тем, кто придет и попытается нашему народу навязать свой устав".
Леонид Касинский:
"Практика показывает, что можно иметь самое современное вооружение, военную технику и потерпеть поражение в конфликте. И таких примеров предостаточно, вспомнить хотя бы американо-вьетнамский конфликт, когда в разы превосходящая по количеству и качеству американская армия потерпела поражение от патриотов с винтовками, умеющих действовать на своей местности".
На одном из недавних совещаний Президент Беларуси отметил, что деньги на танки и самолеты просто так не тратятся, напомнил помощник министра обороны по идеологической работе, тем более, когда их в странах Европы забирают из социальных пакетов и пускают на милитаризацию. "Сегодня уже многие европейские политики, не скрывая, говорят о том, что война с Россией (Беларусь - ближайший союзник) может начаться в 2029 и 2030 году. И начнет ее не Россия, а те, кто об этом сегодня открыто говорит", - высказал мнение Леонид Касинский.