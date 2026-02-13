3.72 BYN
Касинский рассказал, как служат девушки в ВС Беларуси
Как в Год белорусской женщины в Вооруженных Силах Беларуси служат представительницы прекрасного пола, поинтересовались у помощника министра обороны по идеологической работе в Вооруженных Силах - начальника главного управления идеологической работы Минобороны Беларуси Леонида Касинского.
"В Вооруженных Силах служит большое количество военнослужащих-женщин, - отметил он. - В эти дни, несмотря на погодные условия, несмотря на дискомфорт проживания в полевых условиях, они наравне с мужчинами делят те тяготы и лишения воинской службы, которые, несомненно, есть. И некоторые девушки ни в чем не уступают мужчинам как по своему моральному состоянию, так и по готовности выполнить задачи, которые перед ними определены должностными обязанностями".
"Военные должны быть готовы выполнить задачи в любой обстановке, при любых погодных условиях", - подчеркнул Леонид Касинский.
По его словам, нынешняя суровая зима помогла протестировать многие образцы вооружения и военной техники, а также военной формы.
"В Беларуси последние годы не было таких морозов до 30 градусов, поэтому протестировать новые образцы вооружения и военной техники в таких погодных условиях у нас не было возможности. На сегодняшний день делаем вывод, что, по крайней мере, ошибок мы не совершили", - отметил Леонид Касинский.