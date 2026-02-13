Касинский рассказал, как служат девушки в ВС Беларуси

Как в Год белорусской женщины в Вооруженных Силах Беларуси служат представительницы прекрасного пола, поинтересовались у помощника министра обороны по идеологической работе в Вооруженных Силах - начальника главного управления идеологической работы Минобороны Беларуси Леонида Касинского.

"В Вооруженных Силах служит большое количество военнослужащих-женщин, - отметил он. - В эти дни, несмотря на погодные условия, несмотря на дискомфорт проживания в полевых условиях, они наравне с мужчинами делят те тяготы и лишения воинской службы, которые, несомненно, есть. И некоторые девушки ни в чем не уступают мужчинам как по своему моральному состоянию, так и по готовности выполнить задачи, которые перед ними определены должностными обязанностями".

"Военные должны быть готовы выполнить задачи в любой обстановке, при любых погодных условиях", - подчеркнул Леонид Касинский.

По его словам, нынешняя суровая зима помогла протестировать многие образцы вооружения и военной техники, а также военной формы.