Кассы Беларусбанка начали брать комиссию за некоторые платежи

Оплата обучения, парковки, Интернета и других услуг стоит 1 рубль. В интернет-банкинге, М-банкинге и инфокиосках это будет по-прежнему бесплатно. Также комиссию не будут снимать с оплаты коммунальных услуг, городского телефона, платежей в бюджет (налоги, сборы, пошлины и штрафы), в пользу общественных объединений, на благотворительные счета и платежи в виде взносов страховыми агентами. Не уплачивают комиссию банку ветераны Великой Отечественной войны.