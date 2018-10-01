3.57 BYN
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3.36 BYN
Кассы Беларусбанка начали брать комиссию за некоторые платежи
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Оплата обучения, парковки, Интернета и других услуг стоит 1 рубль. В интернет-банкинге, М-банкинге и инфокиосках это будет по-прежнему бесплатно. Также комиссию не будут снимать с оплаты коммунальных услуг, городского телефона, платежей в бюджет (налоги, сборы, пошлины и штрафы), в пользу общественных объединений, на благотворительные счета и платежи в виде взносов страховыми агентами. Не уплачивают комиссию банку ветераны Великой Отечественной войны.