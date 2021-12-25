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Катания на сноубордах, лыжах и тюбингах - формат активного отдыха все чаще выбирают белорусы
В праздничные дни белорусы выбирают формат активного отдыха. Катания на сноубордах, горных лыжах и тюбингах... На крутых склонах горнолыжных комплексов один из вариантов провести рождественские выходные спортивно. Благодаря снежным пушкам и легкому морозу покрытие трасс удается сохранить на очень хорошем уровне, а все необходимое оборудование можно брать в аренду. Для тех, кто хочет более спокойно, но подвижно провести время, в столице работает лыжная трасса в Веснянке, а также закрытые и открытые катки.
О спортивных праздничных локациях Илья Цветков. Движение, как известно, это жизнь, здоровье, хорошее настроение и отличная альтернатива уютным посиделкам за праздничным столом в рождественские выходные. А вот движение по хрустящей лыжне - это, как выяснилось, еще одна из любимых активностей минчан этой зимой.
Несколько правил, чтобы эффективно взбодриться в морозный день и получить массу положительных эмоций: тепло одеться, не забыть с собой шапку, варежки и термос с чаем и отправиться на лыжный забег. Снежные дистанции к морозным и спортивным выходным подготовили по всему Минску. На выбор - лыжероллерная трасса в Веснянке или в парке 900-летия Минска в Чижовке. Лыжи, палки и ботинки можно брать с собой или в аренду - прокат работает до позднего вечера.
День снега, спорта и ледяного экстрима на крутых спусках в разных районах столицы. Минчане сегодня пробуют себя в роли покорителей горных вершин. Профессионалы оттачивают мастерство, новички же начинают познавать лыжную грамоту.
В такой небольшой мороз и под хлопьями пушистого снега в столице заливают вот такие ледяные коробки. Катание на коньках, игра в хоккей — активности на любой вкус, лишь бы лед был достаточно скользкий. В праздничные выходные в столице по традиции бум катания на открытых ледовых площадках. Многие из них залиты специально для школьников. Дети используют мини-ледовые арены для игры в хоккей. А кто-то только учится стоять на коньках и рисовать узоры на льду.
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