Каток на столичных улицах!

Асфальт покрыл тонкий слой льда! Из-за этого во второй половине дня ситуация на дорогах Минска осложнилась. Коммунальные службы города оперативно отреагировали - ведется посыпка улиц специальными реагентами. Задействовано свыше 150 единиц техники. В связи с этим Госавтоинспекция советует водителям по возможности воздержаться от поездок на собственном авто.