Католический мир готовится встретить Воскресение Христово

Западные христиане в ожидании чуда Воскресения Христова. Католики и протестанты по традиции первыми встречают Пасху. Сегодня в храмах и семьях верующих белорусов особое настроение. Главные торжества пройдут в костеле Пресвятой Девы Марии в Минске.