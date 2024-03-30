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Католический мир готовится встретить Воскресение Христово

Западные христиане в ожидании чуда Воскресения Христова. Католики и протестанты по традиции первыми встречают Пасху. Сегодня в храмах и семьях верующих белорусов особое настроение. Главные торжества пройдут в костеле Пресвятой Девы Марии в Минске.

Смотрите прямую трансляцию пасхального богослужения из Минского архикафедрального костела Пресвятой Девы Марии на "Беларусь 1". Начало в 21:45.

Подробности у Натальи Бордиловской (видео).

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