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Католический мир отмечает Рождество. Поздравление Президента
В Беларуси его празднуют около двух миллионов человек. Рождественские мессы второй по численности конфессии проходят во всех костелах страны. С праздником верующих поздравил Глава государства, отметив, что христианство изменило историю и культуру всего человечества, оказало огромное влияние на формирование духовных ориентиров - социальной справедливости, взаимной поддержки и милосердия. Опираясь на традиционные нравственные ценности, вместе с верой мы передаем потомкам самое главное: любовь к родной земле, мудрость и опыт предыдущих поколений, что помогает строить будущее на принципах мира, уважения и добрососедства, столь востребованных на современном этапе развития общества. Александр Лукашенко пожелал в этот радостный день здоровья, счастья и успехов во всех добрых начинаниях.
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