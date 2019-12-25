Католический мир отмечает Рождество. Поздравление Президента

В Беларуси его празднуют около двух миллионов человек. Рождественские мессы второй по численности конфессии проходят во всех костелах страны. С праздником верующих поздравил Глава государства, отметив, что христианство изменило историю и культуру всего человечества, оказало огромное влияние на формирование духовных ориентиров - социальной справедливости, взаимной поддержки и милосердия. Опираясь на традиционные нравственные ценности, вместе с верой мы передаем потомкам самое главное: любовь к родной земле, мудрость и опыт предыдущих поколений, что помогает строить будущее на принципах мира, уважения и добрососедства, столь востребованных на современном этапе развития общества. Александр Лукашенко пожелал в этот радостный день здоровья, счастья и успехов во всех добрых начинаниях.