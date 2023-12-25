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Католики Беларуси празднуют Рождество Христово в атмосфере радости и духовности
Светлый праздник сегодня в сердцах, домах и храмах представителей второй по численности конфессии в Беларуси - католической.
Весь день в костелах идут торжественные богослужения. В каждом приходе свой колорит. Об атмосфере радости и духовности репортаж Натальи Бордиловской.
В Беларуси празднование Рождества Христова начинается в Архикафедральном соборе Пресвятой Девы Марии. По традиции - на всю страну. Из Минска Белтелерадиокомпания в духовном тандеме с католической конфессией транслирует святую ночь и тот долгожданный сакральный момент, когда под ангельское пение Младенца Иисуса кладут в ясли.
Католики празднуют Рождество Христово
С утра праздничное богослужение проходило в памятнике неоготической архитектуры - костеле с двойным названием: Пресвятой Троицы и Святого Роха. Людей здесь никогда не бывает мало.
Как родная мелодия звучала литургия на белорусском языке в костеле Матери Божьей Будславской. Католический храм в минском микрорайоне Каменная Горка в девятый раз встречал Божье Рождение. На праздник здесь собрались почти две сотни человек. Места, как и тепла, и внимания, хватает всем!
Бог приходит в сердце человека, чтобы принести покой, спокойствие между людьми, между Им и человеком, чтобы сегодня мы приняли слова Божьи и жили этими словами, чтобы прославляли Бога, чтобы на земле между нами были спокойствие и любовь.
В минском приходе Матери Божьей Будславской молодое поколение воспитывают в католических традициях: костяк общины здесь - молодые семьи, детвора. Маленькие прихожане организовали к празднику импровизированную выставку. И помощники духовенства - министранты - выходят именно из верных прихожан!
Такие простые, такие естественные человеческие ожидания: мира, который Господь заботливо сохраняет над Беларусью; доброты и взаимопонимания между всеми - католиками, православными, мусульманами, иудеями, ведь мы одна многонациональная и многоконфессиональная семья, которая всегда мирно сосуществовала на белорусской земле. И о любви, о детках, о здоровье молятся соотечественники, ведь традиционные ценности - крепкая семья, теплый дом, материнство, уважение к людям почтенного возраста - это и обычная потребность каждого белоруса, и основа государственной политики.
Каждый белорус знает: у него есть опора. Это его семья и его Родина, которую делаем сильнее своим трудом и верой. И Бог с нами!
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