Католики Беларуси в ожидании Рождества Христова - сакральная атмосфера царит в архикафедральном соборе Пресвятой Девы Марии

Рождественский сочельник вместе со всем миром сегодня отмечают белорусские католики и протестанты. Завершается адвент, именно он предваряет праздник Рождества Христова. Поделиться сакральной и загадочной атмосферой ожидания восхода Вифлеемской звезды прямо сейчас готова и наша съемочная группа. Корреспондент Наталья Бордиловская в эти минуты находится в архикафедральном соборе Пресвятой Девы Марии в Минске (подробностив видео).

Сейчас мы находимся возле центрального костела Минска - архикафедрального собора Пресвятой Девы Марии, и сюда уже более часа приходят люди. Храм (как и другие 500 католических костелов Беларуси) - в последних приготовлениях. Церковь украшена елями, повсюду рождественская атрибутика, а в центре внимания, как всегда, импровизированная библейская пещера с главными евангельскими персонажами и пока пустой колыбелью, в ожидании Младенца-Христа. Чтобы произошло чудо, и Христос родился, люди молятся уже сейчас. С какими чувствами, чего желают католики-белорусы - мы постарались собрать отзывы.

Беларусь - уникальная страна, ведь у нас Рождество Христово отмечается дважды: 25 декабря и 7 января. И уникальность не только в датах, но и в межконфессиональном мире и гармонии: когда две самые крупные и авторитетные конфессии христианские, католики и православные, поздравляют друг друга и присоединяются один к одному на праздники. Есть много смешанных семей, где представители различных вероисповеданий за одним столом отмечают и католическое, и православное Рождество. Священники также по давней традиции поздравляют друг друга и, соответственно, прихожан.

Поздравления к празднику Рождества Христова подготовила и Белтелерадиокомпания