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Католики Беларуси в ожидании Рождества Христова - сакральная атмосфера царит в архикафедральном соборе Пресвятой Девы Марии
Рождественский сочельник вместе со всем миром сегодня отмечают белорусские католики и протестанты. Завершается адвент, именно он предваряет праздник Рождества Христова. Поделиться сакральной и загадочной атмосферой ожидания восхода Вифлеемской звезды прямо сейчас готова и наша съемочная группа. Корреспондент Наталья Бордиловская в эти минуты находится в архикафедральном соборе Пресвятой Девы Марии в Минске (подробностив видео).
Сейчас мы находимся возле центрального костела Минска - архикафедрального собора Пресвятой Девы Марии, и сюда уже более часа приходят люди. Храм (как и другие 500 католических костелов Беларуси) - в последних приготовлениях. Церковь украшена елями, повсюду рождественская атрибутика, а в центре внимания, как всегда, импровизированная библейская пещера с главными евангельскими персонажами и пока пустой колыбелью, в ожидании Младенца-Христа. Чтобы произошло чудо, и Христос родился, люди молятся уже сейчас. С какими чувствами, чего желают католики-белорусы - мы постарались собрать отзывы.
Беларусь - уникальная страна, ведь у нас Рождество Христово отмечается дважды: 25 декабря и 7 января. И уникальность не только в датах, но и в межконфессиональном мире и гармонии: когда две самые крупные и авторитетные конфессии христианские, католики и православные, поздравляют друг друга и присоединяются один к одному на праздники. Есть много смешанных семей, где представители различных вероисповеданий за одним столом отмечают и католическое, и православное Рождество. Священники также по давней традиции поздравляют друг друга и, соответственно, прихожан.
Поздравления к празднику Рождества Христова подготовила и Белтелерадиокомпания
Сразу после информационного канала "Панорама" смотрите прямую трансляцию из Могилева, с праздничного богослужения, которое пройдет в костеле Святого Станислава и Успения Пресвятой Девы Марии. А по завершению могилевской трансляции белорусские католики смогут оказаться в Ватикане, где в базилике Святого Петра торжественную мессу проведет Папа Римский Франциск. Таким образом, старт зимним праздникам дан, и мы еще раз поздравляем католиков и всех западных христиан с Рождеством, со светлым Рождением Христа!
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