Католики готовятся встречать Рождество Христово

У западных христиан Сочельник Рождества. Католики и протестанты готовятся встретить один из самых главных праздников года. Для верующих он наступит в ночь на 25 декабря. У представителей второй по численности конфессии Беларуси (католической) идут последние рождественские приготовления. Вечером в костелах по всей стране пройдут торжественные мессы, но уже с самого утра католические храмы не пустуют.



Подробности с места событий рассказала корреспондент АТН Наталья Бордиловская.Сегодня 24 декабря, и это значит, что основная локация духовного праздничного притяжения - это наши костелы.

Католики Беларуси вместе со всеми западными христианами мира готовятся встретить Вифлеемскую звезду и большой праздник - Рождество. Самые большие торжества пройдут вечером. А что происходит в костелах сейчас? Один из самых молодых костелов белорусской столицы - костел Матери Божьей Будславской. И здесь сейчас завершается богослужение, посвященное сразу двум моментам: окончанию Адвента и Вигилии Рождества Христова.

Такое совпадение происходит очень редко, когда последнее воскресенье Адвента совпадает с Рождественским сочельником. Поэтому сегодня в расписаниях костелов, так сказать, парад богослужений - в храме, что в Каменной Горке, их в течение дня целых три. Соответственно много канонических действий, которые нужно успеть сделать накануне праздника, в том числезажечь последнюю Ангельскую свечу Адвента. Адвент - это католический пост, время физического воздержания и духовной подготовки, и каждое воскресенье этого периода в костелах зажигали по одной свечке, всего их должно быть четыре. В костеле Матери Божьей Будславской в честь этого события провели небольшой крестный ход со свечами, и зажженный огонь не просто святой, а праздничный - Вифлеемский.

Сегодня еще не праздник, а только подготовка к нему, и тем не менее на богослужении много людей. Приход на Каменной Горке составляют с полтысячи человек. На большие службы собирается до 200 человек: взрослые, молодые семьи и детвора. И у каждого свои традиции и Рождества Христова, и сегодняшнего дня.

В каждой семье свои праздничные традиции. Но общий алгоритм дня - это Сочельник, ужин, за которым по традиции собираются все близкие. И обязательно посещение храма, общая молитва на богослужении. А самое важное место сегодняшней молитвы в костелах - это импровизированная библейская пещера, в которой все евангельские герои, кроме Младенца Христа. Его прихода все ждут с большой надеждой!

Юные прихожане костела Матери Божьей Будславской к нынешнему празднику подготовили выставку. Детские работы на духовную тематику разместили прямо на входе в храм, чтобы всем верующим дарить настроение и желать хороших праздников.