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Католики готовятся встретить Рождество Христово

Менее получаса остается до начала праздничной мессы. В этом году главное богослужение пройдет в одном из старейших храмов Беларуси - кафедральном костеле Святого Станислава в Могилеве. Службу возглавит архиепископ Митрополит Минско-Могилевский Тадеуш Кондрусевич. Прямую трансляцию мессы Белтелерадиокомпания начнет сразу после "Панорамы" в 21:45.

А прямо сейчас на связи со студией наш корреспондент Наталья Бордиловская (прямое включение).

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