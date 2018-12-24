Католики готовятся встретить Рождество Христово

Менее получаса остается до начала праздничной мессы. В этом году главное богослужение пройдет в одном из старейших храмов Беларуси - кафедральном костеле Святого Станислава в Могилеве. Службу возглавит архиепископ Митрополит Минско-Могилевский Тадеуш Кондрусевич. Прямую трансляцию мессы Белтелерадиокомпания начнет сразу после "Панорамы" в 21:45.