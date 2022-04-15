Католики готовятся встретить Светлое Христово Воскресение. Прямые трансляции в эфире Белтелерадиокомпании

Представители католической конфессии готовятся встретить главный христианский праздник - Светлое Христово Воскресение. За серией пасхальных трансляций традиционно можно будет наблюдать в эфире телеканалов Белтелерадиокомпании. Так, зрители телеканалов "Беларусь 1" и "Беларусь 3" смогут следить за ходом сакральных церемоний из Минска, Рима и Ватикана.

Пасхальный марафон откроет телеканал "Беларусь 3". Уже сегодня - в Страстную пятницу - трансляцию богослужения Святого Пасхального триденствия из архикафедрального костела Пресвятой Девы Марии в Минске ждем в 19:00.

Ближе к полуночи - в 23:20 - включение из римского Колизея. В крестном шествии примет участие Папа Франциск. Во главе с понтификом будет совершено 14 стояний, которые символизируют воспоминания о пути Иисуса Христа на Голгофу.

В субботу к пасхальным трансляциям присоединяется телеканал "Беларусь 1". В 21:45 зрителей первой кнопки ждет трансляция праздничного богослужения на Светлое Христово Воскресение из архикафедрального костела Пресвятой Девы Марии. Церемонию возглавит митрополит Минско-Могилевский архиепископ Юзеф Станевский.

В ключевой день литургического календаря - 17 апреля - в 06:00 на "Беларусь1" прозвучит слово митрополита Вениамина на праздник Входа Господня в Иерусалим.

В 06:10 в эфире нашего канала со словом к верующим обратится глава Католической церкви в Беларуси архиепископ Юзеф Станевский.

Пасхальное послание и благословение "Граду и миру" от Папы Римского прозвучит на телеканале "Беларусь 3". Начало праздничной трансляции прямиком из Ватикана в 16:30.