Католики готовятся встретить Воскресение Христово. Прямое включение из архикафедрального собора

Сегодня у католических верующих Великая суббота. Люди готовятся к Пасхе, освящают еду и молятся. У одного из главных костелов столицы работает наша съемочная группа.

На связи со студиейЛидия Заблоцкая (прямое включение). Сейчас мы находимся у архикафедрального костела Пресвятой Девы Марии. Именно здесь пройдет кульминационная пасхальная месса, католики встретят Воскресение Христово. Да, служба пройдет согласна всем канонам. И, как правило, сегодня верующие должны освящать пасхальные блюда и готовиться к литургии. Кстати, сейчас в храме меньше людей, чем обычно. Сложная эпидемиологическая ситуация внесла свои коррективы. В храмах убрали святую воду - чаши пусты, не освящают яства, не целуют крест. Это официально.



По декрету Митрополита Тадеуша Кондрусевича разрешено освящать пищу в домашних условиях. Также верующим выдано специальное разрешение - диспенса. Человек может не идти в храм, это не будет грехом. Молиться можно и даже желательно не выходя из дома. Минздрав рекомендует оставаться дома особенно тем, у кого есть хронические заболевания и признаки простуды.

Изображение


В 21:45 пасхальная месса на "Беларусь 1" и "Беларусь 24"

Встретить светлый праздник Пасхи можно онлайн. Для этого костелы ведут трансляции. А главное богослужение - Литургию света - также

покажут и наши телеканалы "Беларусь 1" и "Беларусь 24" сразу после "Панорамы"

. Белтелерадиокомпания обеспечит высококачественную картинку. Поэтому рекомендуем присоединяться к службе с помощью прямой трансляции.