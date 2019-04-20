Католики накануне великого праздника - Пасхи Христовой

Сегодня Великая суббота - день тишины, когда верующие вспоминают пребывание Иисуса во Гробе и его сошествие в ад. Литургия сегодня не совершается. Верующие молятся перед часовней со Святыми Дарами, которая символизирует Гроб Господень. Сегодня же освящают пасхальную пищу - булки и крашеные яйца. Вечером католики Беларуси соберутся в костелах на Литургию Света.