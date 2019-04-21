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Католики отмечают светлый праздник Пасхи

Cегодня соборный колокольный звон раздаётся в честь католической Пасхи. Около полутора миллионов белорусских католиков со вчерашнего вечера приветствуют друг друга словами "Христос воскрес!" - "Воистину воскрес!". Это самый светлый и самый главный день христианского календаря, его еще называют праздником Света, ведь он дарит надежду, радость, любовь, и вместе с запахом куличей приносит в сердца глубинные смыслы. Пасха - это торжество добра над злом, жизни над смертью. Праздничные богослужения накануне вечером прошли во всех костелах Беларуси. Это воскресенье - только начало пасхального времени. Праздник длится в течение пятидесяти предстоящих дней, главный акцент которых - на предстоящей неделе. В литургии она обозначается как октава Пасхи.

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