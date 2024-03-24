3.71 BYN
Католики отмечают вербное воскресенье, завтра начнется самая строгая неделя Великого поста
Праздник сопровождается традиционным освящением букетиков вербы, что символизируют пальмовые ветви, с которыми 2 тысячи лет назад встречали в древнем Иерусалиме Иисуса. Сегодня во всех костелах и лютеранских кирхах проходят праздничные богослужения. Сотни христиан в Архикафедральном соборе Пресвятой Девы Марии.
Очень важно, что мы сегодня собираемся вместе. Мы просим каждого, кто близок нашему сердцу, чтобы он был близок также к Богу. Об этом мы молимся в наших костелах.
Завтра у католиков и протестантов начнется самая строгая неделя Великого поста - Страстная. У православных Вербное воскресенье наступит 28 апреля.