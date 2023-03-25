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Католики празднуют Благовещение Пресвятой Богородицы
Католические верующие 25 марта отмечают один из великих праздников - Благовещение Пресвятой Богородицы, пишет БЕЛТА.
Праздник Благовещения один из древнейших в христианстве. Он установлен в память о сообщении архангелом Гавриилом Деве Марии благой вести о грядущем рождении Сына Божьего Иисуса Христа и о том, что она избрана стать "благословенной между женами". Смущенная приветствием ангела, Мария поверила в его обещания и выразила свою веру словами: "Да будет Мне по слову твоему". Слова, которыми архангел приветствовал Марию, легли в основу молитвы "Аве Мария" ("Радуйся, Мария").
Согласно христианскому богословию событие является началом божественного искупления мира - Совета Пресвятой Троицы о Боговоплощении для спасения людей от их грехов и дарования им вечной жизни. Поэтому для христиан праздник Благовещения имеет особую значимость.
Благовещение выпадает либо на дни Великого поста, либо на неделю пасхальных торжеств (Светлую седмицу). В зависимости от этого праздник каждый раз имеет особую литургию. Церковное празднование Благовещения не отменяется, даже если праздник приходится на Пасху, и тогда с пасхальными песнопениями соединяются песнопения Благовещения. Если Благовещение приходится на пост, то пост ради него ослабляется.
Фото:pixabay.com
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