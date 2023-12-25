Католики празднуют Рождество Христово

Вторая по численности конфессия нашей страны - католическая - отметила Рождественское торжество праздничными мессами. Прошли они во всех белорусских костелах. Богослужение в Архикафедральном соборе Пресвятой Девы Марии в Минске провел митрополит Минско-Могилевский архиепископ Иосиф Станевский. В своей проповеди католический иерарх призвал к миру, диалогу людей с Богом и между собой. К исполнению главной заповеди христиан: любить ближнего своего.

Сегодня - кульминация праздника Рождества. С раннего утра и в течение дня во всех белорусских костелах пройдут праздничные богослужения. На Рождество люди зажигают свечи от Вифлиемского огня. Накануне он был доставлен со Святой земли. Особое место притяжения в праздник - ясли, Евангельский уголок, символизирующий место рождения Христа. Сегодня Святой младенец - в своей колыбели, рядом со Святой Марией и Иосифом и всеми желающими поклониться новорожденному Мессии.