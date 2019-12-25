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Католики празднуют Рождество в минском костеле Святых Симеона и Елены
В эти минуты наша съемочная группа находится у минского костела Святых Симеона и Елены, который больше известен как Красный.
И на прямую связь со студией выходит наш корреспондент Инна Пилевич.
Хотя на самом деле сегодня принято приветствовать друг друга словами "Христос родился - Бог объявился". Таким образом католики провозглашают радость и поздравляют друг друга с праздником.
Праздничные богослужения проходят по всей Беларуси
Он отмечается в честь появления Владыки всего мира. По преданию, произошло это в Вифлееме. Мария родила сына Иисуса в пещере, в которой прятали животных от ненастья. В тот самый момент на небе загорелась Вифлеемская звезда. Она и стала настоящим сигналом для волхвов. Они принесли новорожденному дары и признали в нем Сына Божьего. Это событие сегодня реконструировано современниками в вертепах. Фигурки Младенца Иисуса, Девы Марии, Иосифа, пастухов, животных украшают все костелы, в том числе и Красный, где я сейчас нахожусь. Сегодня сюда с утра идут верующие. Все они стремятся помолиться за близких и обязательно принять святую комунию - и тем самым воссоединиться с Богом.
После службы верующие идут домой, где семьей собираются за праздничным столом. На нем блюда, которые только пожелают хозяева, ведь пост окончен. Такое радостное время, когда принято ходить в гости и делать друг другу подарки.
В эти минуты в Красном костеле завершается очередная праздничная служба. А их на сегодня здесь запланировано аж восемь - настолько много верующих традиционно придет сюда. Следующая праздничная месса в Красном костеле столицы начнется в 13-м часу.
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