Католики празднуют Рождество в минском костеле Святых Симеона и Елены

В эти минуты наша съемочная группа находится у минского костела Святых Симеона и Елены, который больше известен как Красный.



И на прямую связь со студией выходит наш корреспондент Инна Пилевич.



Хотя на самом деле сегодня принято приветствовать друг друга словами "Христос родился - Бог объявился". Таким образом католики провозглашают радость и поздравляют друг друга с праздником.





Праздничные богослужения проходят по всей Беларуси

Он отмечается в честь появления Владыки всего мира. По преданию, произошло это в Вифлееме. Мария родила сына Иисуса в пещере, в которой прятали животных от ненастья. В тот самый момент на небе загорелась Вифлеемская звезда. Она и стала настоящим сигналом для волхвов. Они принесли новорожденному дары и признали в нем Сына Божьего. Это событие сегодня реконструировано современниками в вертепах. Фигурки Младенца Иисуса, Девы Марии, Иосифа, пастухов, животных украшают все костелы, в том числе и Красный, где я сейчас нахожусь. Сегодня сюда с утра идут верующие. Все они стремятся помолиться за близких и обязательно принять святую комунию - и тем самым воссоединиться с Богом.

После службы верующие идут домой, где семьей собираются за праздничным столом. На нем блюда, которые только пожелают хозяева, ведь пост окончен. Такое радостное время, когда принято ходить в гости и делать друг другу подарки.