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Католики празднуют Светлое Христово Воскресение

9 апреля Христово Воскресение встречают католики и протестанты всего мира. Со светлым праздником верующих поздравил Президент Александр Лукашенко.

Накануне во всех католических храмах прошли праздничные богослужения. В Минске в кафедральном соборе Пресвятой Девы Марии торжественную мессу отслужил глава белорусских католиков архиепископ-митрополит Минско-Могилевский Юзеф Станевский. Белтелерадиокомпания транслировала святую пасхальную литургию.

Сегодня во всех католических храмах Беларуси праздник праздников. Люди приветствуют друг друга вестью о воскресшем Христе. В костелах продолжаются богослужения и освящение символических кушаний: пасхальных яиц и куличей.

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