Католики празднуют Светлое Христово Воскресение

9 апреля Христово Воскресение встречают католики и протестанты всего мира. Со светлым праздником верующих поздравил Президент Александр Лукашенко.

Накануне во всех католических храмах прошли праздничные богослужения. В Минске в кафедральном соборе Пресвятой Девы Марии торжественную мессу отслужил глава белорусских католиков архиепископ-митрополит Минско-Могилевский Юзеф Станевский. Белтелерадиокомпания транслировала святую пасхальную литургию.