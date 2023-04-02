Католики празднуют Вербное воскресенье

В последнее воскресенье Великого поста, за неделю до Пасхи, верующие христиане празднуют торжественный вход Иисуса Христа в Иерусалим накануне своих крестных страданий, пишет sb.by.

Церковь трактует это событие как самопожертвование Сына Божьего во имя искупления грехов мира, а также как исполнение предначертанного пророчества о царском служении Христа.

В этот день более двух тысяч лет тому назад пришедшие на праздник Пасхи иудеи встретили Иисуса как мессию, пророка и великого чудотворца. Взрослые и дети пели и ликовали, устилали дорогу пальмовыми ветвями, восклицая: "Осанна Сыну Давидову!" Ветви палестинской пальмы, символизирующие великую радость, у нас заменила верба, отсюда и название - Вербное воскресенье.

В этот день верующие стоят на богослужении с освященными в храме веточками вербы, встречая невидимо грядущего Христа. Перед началом службы традиционно проводится шествие вокруг храма или в самом храме.