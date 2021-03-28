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Католики празднуют вход господень в Иерусалим

У католиков сегодня Вербное воскресенье. Вход Господень в Иерусалим верующие празднуют за неделю до Пасхи. В этот день по традиции люди идут в храмы, чтобы освятить веточки вербы. Считается, что после окропления они наделяются целебной силой и приносят в дома мир и спокойствие на весь предстоящий год.

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