Католики в ожидании Рождества Христова

Уже завтра одна из самых многочисленных конфессий - католическая - встретит сочельник. Ночь перед рождением Христа. К главному христианскому событию католики настраивались духовно предыдущие четыре недели - в период адвента.



Но 2020 скорректировал планы верующих. Фактически во всех приходах страны предрождественские встречи из-за пандемии проходят в онлайн-формате. Конечно, двери к костелу для праздничной мессы будут открыты. Однако из-за COVID католические служители рекомендуют (как и во время прошедшей Пасхи) встретить Вифлеемскую звезду, не покидая дом. В кругу семьи и за торжественной трапезой. Особенно в преддверии Рождества Христова важно беречь семейные и простые человеческие ценности.



