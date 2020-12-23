ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Католики в ожидании Рождества Христова

Уже завтра одна из самых многочисленных конфессий - католическая - встретит сочельник. Ночь перед рождением Христа. К главному христианскому событию католики настраивались духовно предыдущие четыре недели - в период адвента.

Но 2020 скорректировал планы верующих. Фактически во всех приходах страны предрождественские встречи из-за пандемии проходят в онлайн-формате. Конечно, двери к костелу для праздничной мессы будут открыты. Однако из-за COVID католические служители рекомендуют (как и во время прошедшей Пасхи) встретить Вифлеемскую звезду, не покидая дом. В кругу семьи и за торжественной трапезой. Особенно в преддверии Рождества Христова важно беречь семейные и простые человеческие ценности.

Прямая трансляция богослужения в 21:45 на "Беларусь 1" и "Беларусь 24"

Присоединиться к общей молитве можно через трансляции как по телевидению, так и в интернете. Традиционно праздничное богослужение покажут в прямом эфире телеканалов

"Беларусь 1"

и

"Беларусь 24"

из могилевского кафедрального собора Успения святой Девы Марии. Сразу после - за 15 минут до полуночи - белорусы смогут присоединиться к рождественской службе из Ватикана с участием Папы Римского Франциска.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все