Во всех костелах в эти минуты идут последние приготовления к торжественному богослужению. Оно начнется ближе к полуночи. Заканчивается католический пост и время покаяния - Адвент, и по традиции Сочельник начинается с постного ужина в семейном кругу. Близкие делятся друг с другом оплаткой - символическим хлебцем, молятся о добре и мире, после чего идут на мессу в костел, чтобы в совместной молитве встретить Рождество Христово.

