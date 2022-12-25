Католики всего мира отмечают Рождество Христово. Во всех костелах проходят праздничные богослужения

Праздничные мессы начались накануне вечером и сегодня продолжаются в костелах по всей стране, а их более 500. При этом католики в Беларуси - это вторая по численности конфессия.

Согласно Писанию, в ночь на 25 декабря произошло чудо рождения Иисуса Христа. С этим связано огромное количество примет и традиций. Одна из таких - число праздничных блюд 12 - по количеству апостолов, а главное - Рождество - это самый семейный праздник, люди проводят время с родными, накрывают столы и обмениваются подарками.