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Католики всего мира отмечают Рождество Христово. Во всех костелах проходят праздничные богослужения
Праздничные мессы начались накануне вечером и сегодня продолжаются в костелах по всей стране, а их более 500. При этом католики в Беларуси - это вторая по численности конфессия.
Согласно Писанию, в ночь на 25 декабря произошло чудо рождения Иисуса Христа. С этим связано огромное количество примет и традиций. Одна из таких - число праздничных блюд 12 - по количеству апостолов, а главное - Рождество - это самый семейный праздник, люди проводят время с родными, накрывают столы и обмениваются подарками.
Празднования продолжатся 8 дней. В октаву Рождества Христова принято ходить друг к другу в гости, общаться и делиться радостью.
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