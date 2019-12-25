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Католики всего мира празднуют Рождество Христово

Это торжество - одно из главных в христианском календаре. Оно установлено в честь рождения Иисуса, которого верующие называют Спасителем. Праздник считается государственным более чем в ста странах мира, среди которых и Беларусь. В нашей республике 25 декабря - официальный выходной. На протяжении дня во всех костелах Беларуси проходили праздничные службы. На них побывала моя коллега Инна Пилевич.


Праздничные богослужения прошли по всей стране

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Чтобы отпраздновать Рождество Христово вместе в молитве, сегодня посетил костел почти каждый седьмой белорус. Именно столько жителей нашей страны относят себя к католической конфессии. Она является второй по величине в республике. Если обычно Рождество Христово встречаем с морозами и снегом, то в этом году верующим пришлось отправляться на богослужения с зонтиками. Праздник при плюсовой температуре - с дождем и туманам. Между тем, ощутить дух Рождества Христова можно в костелах.

Они богато украшены елками, игрушками и батлейками. Инсталляции с фигурами Иисуса, Марии, Иосифа, пастухов и домашних животных демонстрируют верующим непосредственно сам момент появления Спасителя на свет. Согласно преданию, он родился ночью в пещере, куда была согнаны домашние животные. Новость объявила восходящая Вифлеемская звезда. Первыми новорожденного навестили пастухи, а после мудрецы. Они вручили Иисусу дары - золото, ладан и смирну. В память об этом верующие сегодня несли к батлейке лакомства.

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Праздничные богослужения проходили по всей стране в течение всего дня

Во время мессы зачитывались отрывки из Ветхого завета, а также вспоминались библейские события, связанные с рождением младенца Иисуса. После мессы один из главных христианских праздников традиционно отмечают в родительском доме, где всей семьей собираются за столом. Тем более что пост, а с ним и все ограничения, окончен. Правильным считается приготовить столько блюд, сколько было библейских апостолов.

Праздновать Рождество Христово католики будут в течение восьми дней - как раз до 1 января, когда отмечается Торжество Пресвятой Богородицы. Это время, когда принято посещать близких, делать подарки, загадывать желания и, конечно, верить в чудо.

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