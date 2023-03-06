Казакевич: На утверждении в правительстве Беларуси находится комплекс мер по противодействию педофилии

"Десять лет назад мы сталкивались с беспрецедентными случаями замалчивания сексуального насилия. Иными словами, для нашего общества тема была крайне болезненной. То есть об этом просто не говорили. Причем случаи замалчивания сексуального насилия над детьми были на разных уровнях, начиная от школы и детских дошкольных учреждений и заканчивая спортивными секциями и поликлиниками, - рассказал Геннадий Казакевич. - Мы увидели эту проблему и уже 10 лет назад начали предпринимать определенные меры для того, чтобы прежде всего уменьшить латентность данного вида противоправных посягательств. Мы начали с профилактической работы по информированию граждан о выявленных случаях педофилии , о способах распознавания признаков сексуального насилия в отношении детей, что прежде всего повлияло на снижение уровня латентности преступлений. Иными словами, наши граждане, в первую очередь родители, педагоги, врачи, перестали молчать о таких фактах и начали самым активным образом давать нам информацию о всех случаях сексуального насилия, которые стали им известны".

Кроме того, совместно с заинтересованными госорганами разработан комплекс мер. "Он находится на утверждении в правительстве и представляет собой проект плана. План двухлетний - на 2023-2024 годы - по такому комплексному подходу по предупреждению сексуального насилия в отношении детей. Упор сделан на два момента. Во-первых, на предупреждение и профилактику. Во-вторых, на взаимодействие со всеми заинтересованными. То есть мы понимаем, что проблема педофилии не только криминологическая, но и социальная. Иными словами, успешно противодействовать мы можем только всем миром, - отметил замминистра. - Мы самым активным образом взаимодействуем с общественными организациями и объединениями. Прежде всего при их содействии издается широкий перечень буклетов, брошюр, памяток, содержащих рекомендации по безопасному поведению детей в сети интернета. Нами подготовлена серия тематических видеороликов о сексуальном насилии над несовершеннолетними и распространении в сети детского порно. Кроме того, во взаимодействии с заинтересованными мы разработали интернет-ресурс kids.pomogut.by, где специалисты доступно для любой аудитории (дети всех возрастов, родители, педагоги) смоделировали и описали ситуации по безопасному нахождению детей в интернете. На сайте имеется онлайн-консультирование, а также телефон горячей линии. В настоящее время активно прорабатывается вопрос по продвижению сайта с участием заинтересованных".