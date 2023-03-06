Казакевич рассказал, сколько преступлений по фактам педофилии зарегистрировано в Беларуси с 2012 года

"Для нашей страны вопрос педофилии является не просто актуальным и злободневным, мы понимаем, что речь идет прежде всего о будущем нашей страны, о наших детях, - отметил Геннадий Казакевич. - Если в 2012 году у нас было зарегистрировано всего лишь 38 преступлений, связанных с посягательством на половую свободу и половую неприкосновенность несовершеннолетних, то в прошлом году их было уже более тысячи. А всего с 2012 года зарегистрировано фактически 5616 преступлений данной категории".