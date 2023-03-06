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Казакевич рассказал, сколько преступлений по фактам педофилии зарегистрировано в Беларуси с 2012 года
В Беларуси с 2012 года зарегистрировано более 5,6 тыс. преступлений по фактам педофилии, заявил журналистам заместитель министра внутренних дел - начальник криминальной милиции Геннадий Казакевич, передает корреспондент БелТА.
"Для нашей страны вопрос педофилии является не просто актуальным и злободневным, мы понимаем, что речь идет прежде всего о будущем нашей страны, о наших детях, - отметил Геннадий Казакевич. - Если в 2012 году у нас было зарегистрировано всего лишь 38 преступлений, связанных с посягательством на половую свободу и половую неприкосновенность несовершеннолетних, то в прошлом году их было уже более тысячи. А всего с 2012 года зарегистрировано фактически 5616 преступлений данной категории".
Фото: Pixabay
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