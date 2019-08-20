ЭкономикаПолитикаПрезидентОбществоТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Казань готовится принять чемпионат мира World Skills

Торжественное открытие состоится уже в четверг. Цель так называемой олимпиады для рабочих рук - повысить престиж и популярность рабочих профессий. Первенство проводят раз в два года, и в нем участвуют молодые люди от 18 до 22 лет. В этом году мировой чемпионат соберет молодых профессионалов из 63 стран. Они будут соревноваться в 56 компетенциях. Это сфера услуг, медицина, ювелирное дело, дизайн, машиностроение, логистика, строительство, производство мебели, сварка и многое другое. Впервые пройдут соревнования по эксплуатации беспилотников.


Изображение

Чемпионат примет выставочный центр "Казань Экспо"

Его построили специально к мировому первенству. Территория - почти 60 гектаров. На ней разместятся шесть кластеров. Участники будут жить в деревне World Skills. Особый режим безопасности и комфортные двух- и трехместные номера для проживания. Беларусь представят молодые специалисты в 37 профессиях. Все они победители национального отбора.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все