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Казань готовится принять чемпионат мира World Skills
Торжественное открытие состоится уже в четверг. Цель так называемой олимпиады для рабочих рук - повысить престиж и популярность рабочих профессий. Первенство проводят раз в два года, и в нем участвуют молодые люди от 18 до 22 лет. В этом году мировой чемпионат соберет молодых профессионалов из 63 стран. Они будут соревноваться в 56 компетенциях. Это сфера услуг, медицина, ювелирное дело, дизайн, машиностроение, логистика, строительство, производство мебели, сварка и многое другое. Впервые пройдут соревнования по эксплуатации беспилотников.
Чемпионат примет выставочный центр "Казань Экспо"
Его построили специально к мировому первенству. Территория - почти 60 гектаров. На ней разместятся шесть кластеров. Участники будут жить в деревне World Skills. Особый режим безопасности и комфортные двух- и трехместные номера для проживания. Беларусь представят молодые специалисты в 37 профессиях. Все они победители национального отбора.
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