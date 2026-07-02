Каждая область представит свое культурное наследие на праздничном концерте во Дворце Республики

2 июля во Дворце Республики пройдет торжественное собрание и праздничный концерт. Каждая область подготовила уникальный номер, в котором отразит свое культурное наследие. К Октябрьской площади один за другим подъезжают автобусы с делегациями из регионов. Всего на мероприятии будут присутствовать 2700 человек.

Традиционно в канун 3 Июля Дворец Республики собирает большой концерт, но это не только концерт, здесь будут озвучены глубинные смыслы.

В торжественной части выступит премьер-министр Беларуси, который расставит акценты социально-экономического развития Беларуси. Вторая часть торжества традиционно завершится масштабным и уверенно красочным концертом мастеров искусств.

Подробности в видео.