Каждая пятая претензия от белорусов касается работы коммунальных служб

Работа коммунальных служб - одно из приоритетных направлений и на постоянном контроле главы государства. Да и каждый из нас это сразу видит, фактически это витрина качества жизни в любом государстве. Не доработали службы ЖКХ - значит, обязательно будет критика от людей. Что волнует граждан, их обращения - все это на рабочем столе в том числе и у Президента. Каждая пятая претензия касается именно работы коммунальных служб.



На законодательном уровне планируются новации, которые позволят исключить допуск недобросовестных подрядчиков на объекты капитального ремонта. Местные власти смогут выбирать проверенные службы, при этом будет строго контролироваться стоимость работ. Сейчас полторы сотни объектов по стране проблемные, там превышены сроки выполнения капремонта.