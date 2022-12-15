Каждая третья елка в Швеции выращена из семян Глубокского опытного лесхоза

Шишки по зиме считают. Если аграрии закончили уборку урожая, то в лесхозах страны в самом разгаре страда по сбору шишек. Надо успеть заложить семена сосны, ели, лиственницы и других пород на будущий год. Заготовка лесосеменного сырья будет идти всю зиму. Собирают урожай в основном на специальных плантациях, где высажены экземпляры с улучшенной генетикой. Из шишек, снятых с таких деревьев, получается элитный посадочный материал.

Ольга Масловская отправилась в Глубокский опытный лесхоз, чтобы изучить тонкости процесса.

Теплая одежда, подъемная техника и ведра. К сбору шишек лесоводы Глубокского опытного лесхоза готовы. Прошедший накануне снегопад работу осложнил, но не отменил. За сезон предстоит заготовить тонну еловых шишек и две тонны шишек сосны.

Марина Симанкович и Светлана Матюшонок, лесоводы Глубокского опытного лесхоза рассказывает, что их норма собрать 11,5 кг на человека. За день они успесвают.

Генофонд белорусских лесов выращивают на специальных плантациях

Не каждая шишка может стать прародителем будущего корабельного леса, а только элитная, выращенная на специальной плантации. Здесь что ни дерево, то генетический код белорусских боров. Непривычная пышная форма кроны и сравнительно невысокий рост сосен - результат регулярной стрижки. Иначе добраться до шишек было бы невозможно.

Сбор начинается с первых заморозков и заканчивается в феврале. Берут только шишки нового урожая - те, которые еще не раскрылись, и только с ветки. Диаметр должен быть не менее 16 миллиметров. Поврежденные и тронутые болезнью на конвейер не попадут.





Семена хранят до 10 лет

Кроме привычных ели европейской и сосны обыкновенной, в Глубокском опытном лесхозе есть плантации кедра сибирского, карельской березы, пихты, лиственницы и псевдотсуги. Их посадочный материал пользуется спросом у ландшафтных дизайнеров. Из леса шишки попадают в цех переработки лесосеменного сырья. Здесь их очищают, сортируют, сушат, извлекают семена и отправляют на хранение.

Семена лесных культур - экспортная позиция

За 20 лет в цеху переработали 1200 тонн шишек и получили 18 тонн семян. Всхожесть почти стопроцентная. Поэтому за семенами приезжают из-за рубежа. А в Швеции и вовсе каждая третья елка родом из Глубокского района. Так что, глядишь, зиму протянет старушка Европа.

Сергей Огурень, начальник отдела лесного хозяйства и лесовосстановления Глубокского опытного лесхоза: За 22 года работы нашего центра по переработке лесосеменного сырья мы реализовали на экспорт порядка 3,5 тонны семян сосны и ели.