Каждая третья продающаяся в Беларуси легковушка - марки Geely

Если раньше в Беларуси все новые легковые автомобили покупали по импорту, то сейчас каждая третья из продающихся легковушек - марки Geely. Об этом в эфире программы "Успеть до полуночи" рассказал директор завода "БЕЛДЖИ" Геннадий Свидерский.

Причем "БЕЛДЖИ" занимается не только импортозамещением, но и поставляет автомобили на экспорт. По заверениям Геннадия Свидерского, план по поставке в Россию 15 тыс. автомобилей Geely до конца года будет выполнен.

Что касается географии поставок, то здесь немного подвела пандемия - были нюансы, связанные с сертификацией и испытаниями авто."В планах на следующий год - расширение поставок, в первую очередь в страны ЕАЭС, - отметил директор СЗАО "БЕЛДЖИ". - Также ведем переговоры по поставкам автомобилей с Сербией".

Если говорить о локализации производства, то в 2023 году планируется еще больше автокомпонентов производить в Беларуси и в Союзном государстве совместно с российскими партнерами.

шины для автомобилей Geely поставляет "Белшина";

в Беларуси производится сборка мостов;

аккумуляторные батареи для электрокаров - белорусские;

часть системы шумоизоляции - тоже наша;

стекла производит российский завод;

электронный блок управления ГЛОНАСС создан совместно с объединением "Агат".

Сейчас в Беларуси эксплуатируется более 30 тыс. автомобилей марки Geely, в России - более 70 тыс.