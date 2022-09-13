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Каждая третья продающаяся в Беларуси легковушка - марки Geely
Если раньше в Беларуси все новые легковые автомобили покупали по импорту, то сейчас каждая третья из продающихся легковушек - марки Geely. Об этом в эфире программы "Успеть до полуночи" рассказал директор завода "БЕЛДЖИ" Геннадий Свидерский.
Причем "БЕЛДЖИ" занимается не только импортозамещением, но и поставляет автомобили на экспорт. По заверениям Геннадия Свидерского, план по поставке в Россию 15 тыс. автомобилей Geely до конца года будет выполнен.
Что касается географии поставок, то здесь немного подвела пандемия - были нюансы, связанные с сертификацией и испытаниями авто."В планах на следующий год - расширение поставок, в первую очередь в страны ЕАЭС, - отметил директор СЗАО "БЕЛДЖИ". - Также ведем переговоры по поставкам автомобилей с Сербией".
Если говорить о локализации производства, то в 2023 году планируется еще больше автокомпонентов производить в Беларуси и в Союзном государстве совместно с российскими партнерами.
- шины для автомобилей Geely поставляет "Белшина";
- в Беларуси производится сборка мостов;
- аккумуляторные батареи для электрокаров - белорусские;
- часть системы шумоизоляции - тоже наша;
- стекла производит российский завод;
- электронный блок управления ГЛОНАСС создан совместно с объединением "Агат".
Сейчас в Беларуси эксплуатируется более 30 тыс. автомобилей марки Geely, в России - более 70 тыс.
"Джили" в переводе с китайского означает "счастье". Поэтому мы хотели бы, чтобы это счастье было в каждой семье и у каждого автолюбителя", - подытожил Геннадий Свидерский.
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