Каждый 12-й подросток пытался покончить с собой: куда звонить, если нужна помощь прямо сейчас

Суицид занимает второе место среди причин смерти детей и подростков. А каждый 12-й подросток в возрасте от 14 до 19 лет хотя бы раз пытался покончить с собой.

Часто родители боятся психологов, боятся печатей и огласки, медицинских заключений, которые станут клеймом. Но помощь можно получить дистанционно, и этот номер телефона впору записывать детям в школьный дневник.

"Есть очная помощь: прием у психиатра, психотерапевта, - отметила заведующая психологической лаборатории Минского городского клинического центра детской психиатрии и психотерапии Ольга Науменкова. - Идея оказания именно дистанционной помощи была в том, чтобы это было, как глоток воды, здесь и сейчас, по необходимости, тогда, когда нужно, в любое время дня и ночи - она круглосуточная".

Play Детский суицид: почему родители не замечают беду? Слышать своих детей, жить их проблемами и в любой ситуации быть рядом. Проблема детского суицида актуальна для всей планеты, но осознание того, что трагедия может случиться совсем рядом - в соседнем дворе или школе, - вызывает комок в горле. На вопрос "Почему?" нет однозначного ответа. Психологи разработали индикаторы эмоционального поведения детей. Существуют даже чек-листы, по которым можно понять, что пора принимать меры. В фильме "Мост через темноту" авторы собрали четыре истории-исповеди родителей и выживших подростков, проливающих свет на моменты, которые зачастую остаются в тени бытового шума.

quote Сейчас функционирует единый номер - 133. Это республиканский номер, который принимает звонки и детей, и взрослых. Работают специалисты системы здравоохранения. Ольга Науменкова

Она также добавила, что есть две детские телефонные линии: 263-03-03, 8-801-116-11. "Там тоже работают специалисты здравоохранения, но специализация на возрасте до 18 лет", - обозначила Ольга Науменкова.

Консультант, работая с абонентом, очень быстро оценивает степень остроты проблемы. Дальше задача в том, чтобы снять эту остроту и помочь человеку. В основном предлагают прийти на прием к специалисту, и звонков таких немало.

Ольга Науменкова:

"То, что касается детей и подростков, основная острота проблем в том, что у них нет жизненного багажа взрослого человека. То, что с ними случается впервые, воспринимается очень остро, очень эмоционально, как конец света. И поэтому эта незамедлительная помощь и разговор со специалистом немножечко эту остроту снимает, чуть-чуть заземляет".

В крупных торговых центрах открыты пункты для консультации. Всегда можно подойти анонимно, поговорить, взять памятку, чтобы потом принять для себя решение. Здесь помогут выстроить маршрут, и такие пункты работают во всех регионах.

"Мы разработали памятки экстренной помощи. Это мини-брошюрка, в которой собраны все телефоны, куда человек может обратиться за психологической, медицинской, психиатрической помощью. Это телефоны бесплатной, анонимной или личной помощи, а также телефоны доверия, - обозначила завотделом Минского городского социально-педагогического центра Юлия Вольская. - Это можно использовать как самостоятельно, так и передать своим друзьям".

В зоне риска дети, но ученые не связывают эту склонность к суицидальному поведению с характеристиками поколения. Эти склонности проявиться могут как у зумеров, так и миллениалов. Не связано это и с уровнем жизни.

"Существуют кривые роста и спада интеллектуального развития. Мы все хотим быть умными, но, как ни парадоксально, мы попадаем в интеллектуальную яму, как это было в 1980-х годах. Не потому, что мы плохо работали, потому что таков закон биологии, - подчеркнула кандидат психологических наук, доцент Наталья Дроздова. - В суицидах, тоже надо понимать, есть биологическая составляющая. Там тоже есть моменты динамики и спада, которые связаны с определенными закономерностями жизни человечества в целом".

"Главная мысль, которую я хочу донести ребятам: вы не хотите такого выхода, вы хотите избавления от боли и изменения своей жизни. И это совсем другой выход. Ничто не стоит того, чтобы закончить это все. Потому что вы никогда не увидите тех классных моментов впереди, которые ждут вас", - поделилась Милана, девушка, которая пыталась уйти из жизни.

По данным Всемирной организации здравоохранения, каждые 40 секунд в мире кто-то совершает самоубийство. Эта глобальная трагедия, которая не имеет срока давности, она происходит здесь и сейчас. Всем нужно быть начеку, чтобы вовремя вывести ребенка из черно-белого мира в цветной, из мрачного на путь к солнцу.