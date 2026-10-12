Каждый четвертый ребенок в Беларуси растет в многодетной семье



Защита интересов семьи и комплексная поддержка родительства - приоритет государственной политики Беларуси.

В нашей стране насчитывается более 2 млн 600 тыс. семей. Свыше 40 % воспитывают несовершеннолетних детей.

Чаще всего в белорусских семьях подрастает один ребенок, двоих растят 33,5 % родителей. С каждым годом больше становится многодетных семей - в таком статусе уже более 117 тыс. супружеских пар.

По данным статистики, 386 тыс. детей подрастают именно в больших семьях. Это каждый четвертый ребенок в Беларуси. Во многом это результат господдержки. С 2015 года реализуется программа "Семейный капитал". За это время рождаемость третьих и последующих детей удалось увеличить на 40 %.

Размер финансовой поддержки превышает 35 тыс. рублей. За весь период действия программы открыто почти 157 тыс. счетов.

Средства можно использовать досрочно на решение жилищных вопросов, медицинские услуги или образование ребенка. Таким правом воспользовались более 100 тыс. семей. Решением главы государства программа продлена до конца 2029 года.