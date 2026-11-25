Концерт-реквием "Каждый третий" продолжает путешествие по городам России. 25 ноября проект представили в Екатеринбурге. Это не просто повествование о событиях Великой Отечественной войны, а напоминание о том, что за мирным небом стоят миллионы сломанных судеб.

Этот день в Екатеринбурге начался с символичной церемонии, которая еще раз подтверждает: у белорусов и россиян общая история, которую народы вместе бережно хранят. Заместитель премьер-министра Беларуси Виктор Каранкевич возложил цветы к Вечному огню на территории Широкореченского военно-мемориального комплекса в Екатеринбурге.

Торжественная церемония символично прошла перед показом концерта-реквиема "Каждый третий". Уникальный белорусский проект представили жителям Екатеринбурга.

Анна Лукашенко, генеральный продюсер проекта "Каждый третий", автор сценария:

"Правда сегодня актуальна как никогда, потому что, к сожалению, она начала забываться. Есть попытки подменить эту правду иными фактами, которые не соответствуют действительности, и поэтому говорить правду или рассказывать ее особенно молодому поколению так, как она есть, это очень важно".

Концерт-реквием - это сплетение театрального и музыкального искусства, документалистики и современных мультимедийных технологий. За декорациями и световыми решениями - кропотливая работа с архивами и материалами Генпрокуратуры.

Виктория Алешко, заслуженная артистка Беларуси:

"Об этом нужно помнить постоянно именно для того, чтобы никогда это не повторилось, потому что мы для своих детей хотим только счастливого будущего, только мирного неба".

В рамках одного проекта невозможно рассказать все. Поэтому в дар Свердловской областной библиотеке имени В. Г. Белинского достались более 20 белорусских книг, посвященных Великой Отечественной войне.

Ольга Титова, директор Свердловской областной универсальной научной библиотеки им. В. Г. Белинского (Россия):

"Мы в первую очередь, как главная архивная библиотека, обязаны хранить наше культурное достояние двух стран, в котором описана вся историческая правда. Потому что именно этими публикациями и изданиями в дальнейшем будут пользоваться жители Свердловской области, других регионов и других дружеских республик".

Пусть они обязательно найдут своего читателя и напомнят, что общая память народов Беларуси и России - это не только прошлое, но и огромная ответственность за мирное будущее.