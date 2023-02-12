Каждое обращение, связанное с протестной деятельностью, будет рассматриваться в Беларуси индивидуально

Пока среди заявлений в связи с протестной деятельностью, поступивших в комиссию от граждан, находящихся за рубежом, не было ни одного соответствующего всем условиям, обозначенным в указе Президента. Об этом в интервью телеканалу "Беларусь 1" заявил заместитель генерального прокурора Алексей Стук.

Решением главы государства создана комиссия, куда вошли руководители государственных органов, парламентарии и представители общественных структур. Обратиться к ней можно как письменно, так и в электронной форме. Обязательный критерий - необходимо прикрепить документы.