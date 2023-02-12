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Каждое обращение, связанное с протестной деятельностью, будет рассматриваться в Беларуси индивидуально
Пока среди заявлений в связи с протестной деятельностью, поступивших в комиссию от граждан, находящихся за рубежом, не было ни одного соответствующего всем условиям, обозначенным в указе Президента. Об этом в интервью телеканалу "Беларусь 1" заявил заместитель генерального прокурора Алексей Стук.
Решением главы государства создана комиссия, куда вошли руководители государственных органов, парламентарии и представители общественных структур. Обратиться к ней можно как письменно, так и в электронной форме. Обязательный критерий - необходимо прикрепить документы.
Граждане будут уведомлены о наличии или отсутствии в отношении них административного процесса, уголовного дела, а также о возможности их прекращения в порядке и на условиях, установленных законодательством.
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