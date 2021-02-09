Каждое преступление будет рассмотрено в индивидуальном порядке, а причастные фигуранты понесут должное наказание

. Обвиняемый - 21-летний житель столицы. Статья - "Активное участие в беспорядках, грубо нарушающих общественный порядок, сопряженное с неповиновением". В ходе допроса он пояснил, что поддался призывам в телеграм-каналах и целенаправленно ходил на митинги. Следователи провели большую работу: допросили большинство участников того дня, изучили видеозаписи и фотографии, на которых зафиксированы обстоятельства.

Те многие судебные процессы, которые сейчас проходят в стране, - очередное доказательство того, что участие в протестах, погромы и угрозы милиционерам не останутся безнаказанными. Ничего и никто не останется без внимания. Приговоры с реальными сроками лишения свободы, которые сейчас суды выносят обвиняемым, - уже даже не предупреждение, а следствие тех поступков, которые под эмоциями совершили люди. Сейчас многие из них сожалеют, но уже поздно. Однако не поздно задуматься еще тем, кто только собирается преступить закон в надежде на безнаказанность.