Всебелорусское народное собрание уже доказало свою эффективность в новейшей истории страны. Эволюция народного вече основана на многовековом опыте государственного строительства наших предшественников. С 1996 было проведено шесть ВНС. Нынешнее - седьмое, и первое в новом статусе.

Каждое собрание внесло важный вклад в обеспечение мира и стабильности в обществе, в поступательное и эффективное развитие белорусского государства. В историю заглянула Вероника Бута.

Только народ вправе решать свою судьбу - тактика молодого политика в середине 90-х оказалась как никогда актуальной и сегодня.

Год 1996-й. В стране сложная политическая обстановка. Гиперинфляция, дыры в госбюджете, неопределенность и слабая государственная система. Часть предприятий остановлена полностью. Тысячи людей идут на площадь с одной просьбой: помогите заработать! В магазинах очереди, нехватка элементарного: хлеб и смеси для детей на вес золота. Народное недовольство растет. Александр Лукашенко идет на беспрецедентную инициативу.

Фундаментальный момент для судьбы Беларуси - первое Всебелорусское народное собрание

По инициативе Президента в минском Дворце спорта - самом вместительном в то время зале республики - собрались почти 5 тыс. делегатов.





Мы стоим перед выбором: или Беларусь будет оставаться заложницей в руках жаждущих реванша за свои поражения политиков, или же мы установим надлежащий правопорядок и направим все силы народа на решение неотложных проблем. В эти дни решается судьба не Президента, не института президентства, а судьба всего белорусского народа, будущее наших детей и внуков. Александр Лукашенко

Показателен состав делегатов первого собрания - отражение белорусского общества. Выборы делегатов проводились на заводах и в колхозах, в научных учреждениях и учебных заведениях, в воинских частях и по месту жительства граждан. В целом в выдвижении делегатов приняли участие свыше 2 млн человек. Сложно поспорить, что Всебелорусское народное собрание было сформировано путем свободных демократических выборов.

Все транслировалось в прямом эфире телевидения и радио. Александр Лукашенко предлагал не шоковую терапию, как некоторые "свядомыя" политики, а пятилетнюю стратегию с акцентом на социально ориентированную экономику. Оглядываясь на десятилетия назад, с уверенностью можно сказать: Беларусь выбрала правильный курс! Общими усилиями к новому ВНС страна справилась с критическими угрозами 90-х.

Девиз второго ВНС - "За сильную и процветающую Беларусь"

Показатели роста производства и денежных доходов лучшие в СНГ. Появился даже термин "белорусская модель экономического развития".

ВВП страны увеличился более чем на треть, инфляция больше не зашкаливала, а дефицит госбюджета заметно сокращался. Делегаты приняли новую программу на пятилетку, акцент в которой сделали на решении жилищной проблемы и обеспечении продовольственной безопасности. К слову, в 2001-м открыли традицию проведения таких форумов в столичном Дворце Республики. Здесь ВНС и пропишется.

"Государство для народа" - лозунг третьего Всебелорусского народного собрания

Фразу "Государство для народа" назовут идеологическим стержнем страны. Речь шла уже не о выживании, а о повышении качества жизни. В дни третьего всенародного форума работала горячая линия: можно было направить вопрос лично Президенту. Людей волновали жилищные вопросы и льготные кредиты. Ключевые задачи - рост зарплат и увеличение господдержки семьи, модернизация производств.

Курс строительства белорусского государства - ключевой тезис не только четвертого собрания

"Наш исторический выбор - независимая, сильная и процветающая Беларусь". Спустя пять лет вновь избранные делегаты сошлись во мнении: ломать ничего не надо, надо сохранить национальную модель социально ориентированной экономики. Акцент был сделан на улучшении инвестиционного и бизнес-климата, развитие высокотехнологичных производств, рост экспорта. Воля белорусского народа - единственная легитимная сила, которая может и должна выбирать судьбу государства. И она не нуждается ни в каких внешних оценках - ключевой тезис не только четвертого собрания, это курс строительства белорусского государства.

Пятый форум стартовал в день, который на десятилетия определил судьбу Беларуси

"Вместе - за сильную и процветающую Беларусь!" Пятый форум стартовал в день, который на десятилетия определил судьбу нашей страны. Символическая дата - ‪22 июня. Народу, который одержал верх над фашизмом, любые трудности по плечу. Александр Лукашенко говорил о том, почему так важно быть вместе. Актуально это и сегодня.

Глава государства отметил, что единство народа, мобилизация всех его сил - то, что нужно, чтобы не только выстоять в лихую годину, но и предотвратить ее приход, сберечь мир в стране и сберечь саму страну.

Ставка на инновации и инвестиции - это залог экономического роста. Ставка на экспорт - в нем видели источник прибыли и доходов. Важна занятость. Есть работа - значит, есть возможность для каждого обеспечить себя и свою семью. Акцент на информатизацию - это позволит продвинуться и стать более конкурентоспособными. Масштабный проект пятилетия - строительство Белорусской АЭС.





"Единство! Развитие! Независимость!" - слоган шестого форума

"Единство! Развитие! Независимость!" - это не просто слоган шестого Всебелорусского народного собрания, а слова, отражающие дух времени. Три кита, на которых выстраивается будущее страны. Переломный момент, сравнимый разве что с развалом Союза и непростыми 90-ми.

Намеченные приоритеты - стабильность в обществе и рост благосостояния граждан. В планах на будущую пятилетку создать крупные промышленные кластеры, расширять энергетическую инфраструктуру. Сразу два знаковых проекта предложено реализовать в социальной сфере - это "Здоровая нация" и "Многодетная Беларусь". На VI Всебелорусском народном собрании прозвучала идея установить в стране День народного единства.

ВНС в 2024 году впервые проходит в новом статусе

В нынешнем году ВНС впервые проходит в новом статусе, он закреплен поправками в Конституцию 2022 года. В свете мировой турбулентности на первый план выходят вопросы безопасности. Народное вече рассмотрит новую Концепцию национальной безопасности и Военную доктрину Беларуси.