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Каждые две недели список победителей игры "Удача в придачу!" становится все больше
Чудеса случаются! Каждые две недели список победителей игры "Удача в придачу!" становится все больше! Во вторник "Евроопт" провел розыгрыш, очередного, 127-го, тура. И уже сегодня счастливчикам вручили крупные денежные призы. С торжественной церемонии - Евгений Каллаур.
За время проведения игры "Удача в придачу!" своих обладателей нашли почти 3 миллиона призов на сумму свыше 30 миллионов долларов. В этот вторник главный приз - 100 000 тысяч рублей - выиграла Оксана Юрковец из Бобруйска. Она работает на кожевенном комбинате, а живет в общежитии. Благодаря покупке "товара удачи", к слову, это были шоколадные конфеты, мечта о своей квартире вот-вот исполнится.
Богаче на 40 000 тысяч рублей стал и инженер из Минска Денис Лопатин. Мужчина уже давно играет в игру "Удача в придачу". Наконец, пришло время присматривать новый автомобиль.
Как только узнала о выигрыше, уволилась с работы. Вера Войтюк из города Дятлово - пенсионерка, но, чтобы быстрее закончить ремонт, устроилась на работу. Теперь, благодаря выигрышу в 40 000 тысяч рублей, можно не только сделать ремонт, но и поехать на отдых.
Купить новый автомобиль для мужа и погасить кредит. Наталья Аверчук - мама троих детей из Кобрина, точно знает, как распорядится суммой в 40 000 рублей.
А уже 10 сентября в игре "Удача в придачу!" будет снова разыграно более 12 тысяч денежных призов, в том числе три приза по 40 тысячи рублей и суперприз - 100 тысяч. Напомним, в игре участвуют покупатели магазинов "Евроопт", "Хит", а также клиенты онлайн-гипермаркета "Е-доставка". И еще одна отличная новость! С 29 августа по 25 декабря в гипермаркетах "Евроопт" проходит новая акция "Заточены на кулинарные шедевры!". Получая электронные фишки за покупки, можно приобрести любой нож или ножницы от известного немецкого бренда Berndes со скидкой до 77%. Все подробности - на сайте evroopt.by.
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