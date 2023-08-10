Каждый день II Игр стран СНГ становится по-настоящему ярким и незабываемым

Это грандиозный праздник. Все, что здесь происходит, круто. Спасибо каждому болельщику, зрителям, врачам, массажистам, родителям. Все так трепетно относятся к участникам.

Мне в самом деле повезло, работал сегодня на турнире по современному пятиборью среди девушек: и здесь я испытал океан эмоций. Наша Маша Гнедчик стала чемпионкой Игр, сделала она это в блестящем стиле после травмы, но что самое интересное, Машу мы знаем давно, еще по проектам Президентского спортивного клуба. О чем она сама сейчас и расскажет всем нам.Поздравляем Машу!