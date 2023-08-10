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Каждый день II Игр стран СНГ становится по-настоящему ярким и незабываемым
Чем запомнится 10 августа наII Играх стран СНГ, расскажет спортивный обозреватель Станислав Липский, он сегодня готовит к эфиру ДневникИгр.
Мне в самом деле повезло, работал сегодня на турнире по современному пятиборью среди девушек: и здесь я испытал океан эмоций. Наша Маша Гнедчик стала чемпионкой Игр, сделала она это в блестящем стиле после травмы, но что самое интересное, Машу мы знаем давно, еще по проектам Президентского спортивного клуба. О чем она сама сейчас и расскажет всем нам.
Мария Гнедчик, чемпионка II Игр стран СНГ по современному пятиборью: Это грандиозный праздник. Все, что здесь происходит, круто. Спасибо каждому болельщику, зрителям, врачам, массажистам, родителям. Все так трепетно относятся к участникам.
Поздравляем Машу!
В Бресте накануне победно завершились соревнования по гандболу. Сегодня стартовал турнир пловцов. Представители 11 стран претендуют на победы в этом турнире. Уже в первый соревновательный день у наших атлетов солидный улов - 3 серебра и 6 бронзовых наград.
Дворец водных видов спорта в Бресте впервые принимает столь масштабный турнир, о чем, кстати, чуть позже расскажет четырехкратный олимпийский чемпион Владимир Сальников, а сейчас слово атлетам!
"Очень старалась и шла к этой цели",
- рассказывает бронзовый призер II Игр стран СНГ по плаванию
Мария Пученкова.
Виктория Миронова, чемпионка II Игр стран СНГ по плаванию Россия:
Вновь радуют сегодня наши стрелки. Тир имени Тимошенко подарил Беларуси 7 наград в стрельбе из малокалиберного пистолета: серебро и бронза у Алины Нестерович и Зои Дасько соответственно. Здесь же в командном турнире у нас также серебро и бронза: в дисциплине малокалиберная винтовка из трех положений на дистанции 50 метров. Арсений Ливанцов - третий, в командном турнире здесь у нас также серебро и бронза.
Станислав Липский рассказал, как ему удается следить за всей спортивной информацией и еще выдавать все эфир.
"Во-первых, опыт, все же. За спиной ни одна Олимпиада, а во-вторых, в Минске работает главный пресс-центр II Игр стран СНГ. Сюда стекается абсолютно вся оперативная информация за кадром, начиная от результатов и заканчивая загрузкой всех вспомогательных служб, обслуживающих спортивные соревнования. Также этот центр поможет абсолютно любому иностранному журналисту добраться в другой город на турнир, например, по борьбе в Солигорск или все тот же Брест", - поделился подробностями спортивны журналист.
Дмитрий Воронюк, руководитель главного пресс-центра II Игр стран СНГ:
Еще больше эксклюзива в нашем дневнике, который мы с коллегами готовим к эфиру прямо сейчас. Напоминаю телезрителям, в финале "Панорамы" еще больше антуража II Игр стран СНГ.
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