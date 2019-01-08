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Каждый день сотни пациентов в Беларуси получают второй шанс благодаря профессионализму врачей
Эти счастливые мамы и папы еще вчера были тяжелыми пациентами, но благодаря силе духа и профессионализму врачей сегодня они отмечают Рождество со своими родными. И каждый год в эти праздничные дни они обязательно звонят своим докторам, чтобы поздравить и поблагодарить за второй шанс. Рождественские истории расскажет Юлия Гризунт.
Операция в 2015 году для Марины Ананич стала началом новой жизни. Через пару месяцев она вышла замуж, еще через полтора года родила малыша. Несмотря на то, что у женщины еще в детстве было диагностировано редкое генетическое заболевание, ребенок родился совершенно здоровым и в срок. А в этом году произошло настоящее чудо - Марина забеременела еще раз. По результатам скрининга второй малыш, а точнее, малышка здорова и появится на свет уже в феврале.
А этому пациенту трансплантации удалось избежать. Жителю Бреста Александру Костылюку, в прошлом военному летчику, повезло. Сначала здесь, на месте, почти год назад его спасли во время инфаркта. Но в результате приступа образовалась плоскостная аневризма левого желудочка, из-за чего сердце перестало выполнять половину функций. И там, где зачастую предлагают пересадку органа, решили провести гибридную малоинвазивную операцию. Сейчас Александр дома, наблюдается в областном кардиодиспансере, здесь получает бесплатно необходимые лекарства. Говорит, переживать стал меньше, так как это вредит здоровью.
Возможно, такое заявление пациента станет решающим для десятков белорусов. Ведь он стал первым в стране, кому сделали такую операцию. В процедуре участвовали медики из Америки. А хирурги из Германии, Испании и Аргентины следили за нашими медиками, чтобы набраться опыта и однажды внедрить новую технологию в своих странах.
В этих стенах каждый день сотни белорусов получают свой второй шанс. Например, прямо сейчас здесь в одной из 20 операционных больницы скорой помощи проходит очередное экстренное вмешательство. В день таких случаев может быть более полусотни. Ведь этот хирургический комплекс самый большой не только в столице, но и во всей стране. Каждый год в эти зимние праздники тысячи пациентов звонят поздравить и поблагодарить тех, кто однажды подарил им возможность проводить Рождество не в больничной палате, а рядом со своими родными.
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