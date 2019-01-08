Каждый день сотни пациентов в Беларуси получают второй шанс благодаря профессионализму врачей

Операция в 2015 году для Марины Ананич стала началом новой жизни. Через пару месяцев она вышла замуж, еще через полтора года родила малыша. Несмотря на то, что у женщины еще в детстве было диагностировано редкое генетическое заболевание, ребенок родился совершенно здоровым и в срок. А в этом году произошло настоящее чудо - Марина забеременела еще раз. По результатам скрининга второй малыш, а точнее, малышка здорова и появится на свет уже в феврале.

А этому пациенту трансплантации удалось избежать. Жителю Бреста Александру Костылюку, в прошлом военному летчику, повезло. Сначала здесь, на месте, почти год назад его спасли во время инфаркта. Но в результате приступа образовалась плоскостная аневризма левого желудочка, из-за чего сердце перестало выполнять половину функций. И там, где зачастую предлагают пересадку органа, решили провести гибридную малоинвазивную операцию. Сейчас Александр дома, наблюдается в областном кардиодиспансере, здесь получает бесплатно необходимые лекарства. Говорит, переживать стал меньше, так как это вредит здоровью.



Возможно, такое заявление пациента станет решающим для десятков белорусов. Ведь он стал первым в стране, кому сделали такую операцию. В процедуре участвовали медики из Америки. А хирурги из Германии, Испании и Аргентины следили за нашими медиками, чтобы набраться опыта и однажды внедрить новую технологию в своих странах.



В этих стенах каждый день сотни белорусов получают свой второй шанс. Например, прямо сейчас здесь в одной из 20 операционных больницы скорой помощи проходит очередное экстренное вмешательство. В день таких случаев может быть более полусотни. Ведь этот хирургический комплекс самый большой не только в столице, но и во всей стране. Каждый год в эти зимние праздники тысячи пациентов звонят поздравить и поблагодарить тех, кто однажды подарил им возможность проводить Рождество не в больничной палате, а рядом со своими родными.