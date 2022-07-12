Каждый десятый студент в Беларуси - это будущий педагог

Около 80 % молодых специалистов-педагогов после обязательного срока отработки закрепляются на первом рабочем месте. Об этом сообщил министр образования Беларуси Андрей Иванец. И за последние три года эта цифра выросла более чем на 20 %. Это стало возможно благодаря ряду мер соцподдержки. Кроме того увеличивается привлекательность и педклассов. Сегодня в них проходят обучение более пяти тысяч учащихся 10-11-х классов. Такие ребята поступают в университет на особых условиях. Если в аттестате отметки по всем предметам не ниже семи баллов, а по профильному предмету не ниже восьми, они зачисляются по собеседованию, вне конкурса на педагогическую специальность.