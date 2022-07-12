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Каждый десятый студент в Беларуси - это будущий педагог
Около 80 % молодых специалистов-педагогов после обязательного срока отработки закрепляются на первом рабочем месте. Об этом сообщил министр образования Беларуси Андрей Иванец. И за последние три года эта цифра выросла более чем на 20 %. Это стало возможно благодаря ряду мер соцподдержки. Кроме того увеличивается привлекательность и педклассов. Сегодня в них проходят обучение более пяти тысяч учащихся 10-11-х классов. Такие ребята поступают в университет на особых условиях. Если в аттестате отметки по всем предметам не ниже семи баллов, а по профильному предмету не ниже восьми, они зачисляются по собеседованию, вне конкурса на педагогическую специальность.
Что касается материальной поддержки, только за январь - май рост заработной платы учителей составил более 20 %. Сегодня средняя зарплата учителя по отношению к средней зарплате в целом по республике составляет практически 88 %. Хотел бы отметить, что, согласно программе действий правительства, до 2025 года эта цифра должна достигнуть 106 %. То есть в этом направлении делается достаточно много, и мы с уверенностью смотрим вперед.
Порядка 25 тысяч молодых людей сегодня учатся в белорусских вузах по педагогическому профилю. Фактически каждый десятый студент нашей страны - это будущий педагог.
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