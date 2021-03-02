В ближайшее время в Беларуси будут приняты меры, которые гарантированно не допустят роста цен на лекарства. Об этом в нашем эфире в программе "Разговор у Президента" рассказал председатель Комитета госконтроля. При этом Василий Герасимов отметил: работа по мониторингу за ростом цен в аптеках проводится на постоянной основе. Каждый факт необоснованного роста цен на лекарства будет рассмотрен в индивидуальном порядке. И по всем таким случаям будет дана правовая оценка.