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Каждый год в Беларусь на лечение и оздоровление прибывают около 200 тысяч иностранцев из 140 стран
В РНПЦ травматологии и ортопедии на госпитализацию ежегодно прибывают около двух сотен иностранцев из России, Ирака, Азербайджана, Туркменистана
Сюда в РНПЦ травматологии и ортопедии на госпитализацию ежегодно прибывают около двух сотен иностранцев из России, Ирака, Азербайджана, Туркменистана. За последние 9 месяцев уже пролечились 154 пациента. И прямо сейчас в этой операционной плечевую кость восстанавливают гражданину Казахстана.
Сложнейшие операции на позвоночнике: декомпрессия спинного мозга, удаление межпозвоночной грыжи, исправление сколиоза. Это лишь малая часть услуг, за которыми пациенты готовы преодолевать сотни и даже тысячи километров. В почете и детская ортопедия. Малышам без труда исправляют врожденный вывих бедра или косолапость.
Михаил Герасименко, директор РНПЦ травматологии и ортопедии:
"Особым интересом у иностранных граждан пользуются операции ортоскопические на различных суставах, в частности, на коленном суставе, операции по восстановлению связок, например, передней крестообразной связки, связок плечевого сустава, операции по протезированию крупных суставов тазобедренного коленного сустава. В год мы зарабатываем порядка 450 тысяч долларов".
Этот пациент за голливудской улыбкой прибыл в нашу страну из Флориды. В стоматологическом белорусском кресле Стивен Вангордер уже не первый раз. Шеф-повару американского ресторана здесь, на родине своей супруги, удаляли зуб мудрости, лечили кариес и реставрировали сколотый зуб.
Стивен Вангордер, пациент Республиканской клинической стоматологической поликлиники:
"У меня сломался зуб. Решить такую проблему в США очень дорого. Моя жена порекомендовала мне эту поликлинику. Я приехал сюда и примерно за 30 % от стоимости, которую бы заплатил у нас, получил очень качественный результат. Доктора здесь намного добрее и не посмотрят на тебя осуждающе, если обнаружат кариес".
В топе стоматологических услуг у иностранцев - терапевтическое лечение, имплантация и протезирование. За год стоматологи Беларуси приняли почти 12 тысяч иностранцев, заработав стране более миллиона долларов. В 2017 эта цифра исчислялась всего лишь тысячами. Вырос и средний чек на одного пациента. В 2018 он увеличился примерно на 26 долларов.
Андрей Матвеев, главный внештатный стоматолог Министерства здравоохранения Беларуси:
"География пациентов, которые приходят к нам на лечение, расширяется. Если раньше это были, как правило, Российская федерация, Украина, страны, может быть, дальнего зарубежья, то сейчас достаточно много пациентов в связи с введением безвизового режима приходят в наши пограничные регионы, западные пограничные регионы. Это Гродненская область, это Брестская область. Это позволяет наращивать, наверно, объемы экспорта стоматологических услуг в нашей отрасли".
Счастливый конец с грузинским акцентом. В РНПЦ "Кардиология" Нино Чеишвили вместе с супругом приехала лечить пораженную сердечную мышцу. Беларусь выбрала по совету знакомого, у которого именно в этих стенах забилось новое сердце.
150 иностранных пациентов за год. Сложнейшие заболевания сердца здесь лечат, используя высокие технологии.
На этом 3D-принтере сейчас идет печать очередной модели. В результате получится вот такое пластиковое сердце. Теперь хирург сможет увидеть, какую часть межжелудочковой перегородки нужно удалить, чтобы пациент был здоров.
В 2018 году на экспорте медуслуг Беларусь заработала более 43 миллионов долларов. Самые популярные сферы: онкология, травматология и ортопедия, кардиология, стоматология и косметология.
Дмитрий Калистратов, начальник управления Министерства здравоохранения Беларуси:
"Ежегодно прирост и динамика с каждым годом ощущается на цифрах. В 2019 году мы уже ожидаем более 46 миллионов долларов заработать на этом направлении экспортной деятельности Республики Беларусь. Анализ с 2010 года показывает, что ежегодно средний чек на одного иностранного пациента растет. Если в 2010 году у нас был чек около 85 долларов, то на сегодняшний день уже более 300".
Положительная статистика, разумеется, не может конкурировать с тем количеством благодарностей, которые на разных языках изо дня в день звучат в адрес наших специалистов. И все не без участия в первую очередь белорусских пациентов, чьи счастливые истории выздоровления разлетаются далеко за рубеж.
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