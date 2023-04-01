Каждый нашел для себя ответы на волнующие вопросы - минчане о Послании Президента народу и парламенту

Для каждого белоруса очень важно пересмотреть Послание Президента и действительно понять ту истинную правду, которая сейчас существует как в нашей стране, так и за ее пределами. Очень мне понравилось, что он сказал, что нужно давать очень большое развитие молодежи, так как за молодежью будущее, поднимать прежде всего не в столице, а в регионе, чтобы молодежь съезжалась в регионы и поднимала непосредственно уровень областных городов. Я считаю, что в нашей стране созданы все условия для нормального развития молодежи. Каждый молодой специалист может выбрать ту сферу, которая ему по душе.