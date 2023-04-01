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Каждый нашел для себя ответы на волнующие вопросы - минчане о Послании Президента народу и парламенту
Темы, которые поднимались Президентом, самые что есть актуальные. Поэтому каждый нашел для себя в Послании ответы на вопросы в любой сфере. И минчане тут не исключение. Как жители столицы отреагировали на Послание.
Для каждого белоруса очень важно пересмотреть Послание Президента и действительно понять ту истинную правду, которая сейчас существует как в нашей стране, так и за ее пределами. Очень мне понравилось, что он сказал, что нужно давать очень большое развитие молодежи, так как за молодежью будущее, поднимать прежде всего не в столице, а в регионе, чтобы молодежь съезжалась в регионы и поднимала непосредственно уровень областных городов. Я считаю, что в нашей стране созданы все условия для нормального развития молодежи. Каждый молодой специалист может выбрать ту сферу, которая ему по душе.
Важный вопрос - это, конечно, проблема санкций, экономического давления со стороны европейских стран. Мы уверены, что Беларусь и Россия с достоинством выдержат этот натиск.
Я пенсионер, я живу в свободной стране, у меня дети здесь, внуки, все имеют образование. Я знаю, что я здесь спокойно могу жить.
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